Vodafone devuelve 1.400 euros a una usuaria por servicios que tuvo contratados cinco años sin saberlo
Tras la acción de FACUA a comienzos de junio, la compañía ha reintegrado en julio a la afectada lo cobrado por el supuesto consumo desde el año 2014 de "pagos a terceros".
FACUA.org
Euskadi-20/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Accíón, Vodafone ha devuelto 1.380 euros cobrados a una usuaria durante cinco años por servicios que desconocía que la compañía le había dado de alta y no usó en ningún momento.