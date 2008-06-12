Vodafone intentó cobrar 116 euros a un usuario que solicitó la baja un día antes de finalizar su compromiso de permanencia
Tras la reclamación de FACUA, la compañía reconoce que incumplió la legislación y anula la facturación.
FACUA.org
Sevilla-12/06/2008
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone ha reconocido que incumplió la legislación al haber llegado a amenazar con acciones legales a un usuario que se negaba a pagar una penalización de 116 euros por haberse dado de baja un día ante