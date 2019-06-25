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Vodafone, la compañía de telecos que peor trata a los usuarios según el 46% de los encuestados por FACUA

Más de 11.000 consumidores han participado en un sondeo realizado por la asociación a través de su cuenta de Twitter.

FACUA.org
España-25/06/2019
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Vodafone es la compañía de telecomunicaciones que peor trata a los usuarios según el 46% de los encuestados por FACUA-Consumidores en Acción.

Más de 11.000 consumidores han participado en el sondeo, realizado por la asociación a través de su

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