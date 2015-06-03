Vodafone, obligada a indemnizar con 4.000 euros a una socia de FACUA tras hacerle un contrato falso
La compañía le reclamaba una deuda de 456 euros por una línea que no había contratado, por la que incluyó a la afectada en una lista de morosos que le impidió obtener un préstamo del banco.
FACUA.org
España-03/06/2015
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La compañía de telecomunicaciones Vodafone tendrá que indemnizar con 4.097 euros a Nathalia Álvarez, socia de FACUA-Consumidores en Acción en Galicia, por los perjuicios causados tras incluir sus datos en un fichero de solvencia patrimonial por una deuda