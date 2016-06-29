Más noticiasAdemás creará un fondo medioambiental

Volkswagen confirma que pagará más de 15.000 millones de dólares en EE UU por el fraude de las emisiones

El compromiso alcanzado con el Gobierno de este país implica la recompra de vehículos diésel afectados a los conductores que lo pidan.

Europa Press
Internacional-29/06/2016
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El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de EE UU para resolver en dicho país las reclamaciones en relación con el software instalado en los motores diésel EA 189 TDI de 2.0 litros que alteraba las emisiones de óx

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