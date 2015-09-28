Volkswagen fue advertida en 2007 y 2011 de que el software para controlar las emisiones era ilegal
El Gobierno de Alemania da a la empresa hasta el 7 de octubre para que presente un calendario de medidas vinculantes.
FACUA.org / Europa Press
Europa-28/09/2015
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Un empleado de Volkswagen y Bosch, uno de sus proveedores, advirtieron en 2011 y 2007 respectivamente de la existencia de un software diseñado para manipular pruebas de emisiones de gases, según han señalado este domingo dos diarios alemanes, mientras la compañí