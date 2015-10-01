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Volkswagen identifica un total de 683.626 vehículos afectados por el software en el mercado español

El grupo no ha especificado los afectados por modelos ni qué piensa hacer para resarcir a los propietarios afectados.

Europa Press
España-01/10/2015
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El Grupo Volkswagen ha identificado un total de 683.626 vehículos equipados con motores diésel del tipo EA 189 EU 5 comercializados en el mercado español, según ha informado el grupo.

De la cifra total, de estos vehículos equipados con los motores afectad

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