Más noticiasEn Europa aún no ha ofrecido ningún tipo de compensación

Volkswagen pagará 5.000 dólares a cada afectado por el fraude de las emisiones en EEUU

No ha trascendido si el acuerdo alcanzado con las autoridades del país norteamericano contempla el arreglo de los vehículos diésel implicados en el caso o el pago de alguna multa.

FACUA.org
Internacional-21/04/2016
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El gigante automovilístico alemán Volkswagen ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía General de EE UU, las autoridades medioambientales y los Estados federados para compensar a los consumidores afectados por el fraude de las emisiones de vehículos diésel en dich

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