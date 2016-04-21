Volkswagen pagará 5.000 dólares a cada afectado por el fraude de las emisiones en EEUU
No ha trascendido si el acuerdo alcanzado con las autoridades del país norteamericano contempla el arreglo de los vehículos diésel implicados en el caso o el pago de alguna multa.
FACUA.org
Internacional-21/04/2016
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Volkswagen ha aceptado pagar 5.000 dólares a cada usuario afectado por el fraude de las emisiones en EE UU, mientras en Europa sigue sin ofrecer compensaciones. | Imagen: flickr.comn/bkm_br (CC BY 2.0).
El gigante automovilístico alemán Volkswagen ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía General de EE UU, las autoridades medioambientales y los Estados federados para compensar a los consumidores afectados por el fraude de las emisiones de vehículos diésel en dich