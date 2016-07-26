Más noticiasLas compras de coches del grupo se ha reducido

Volkswagen paraliza las ventas de 32 modelos en Corea del Sur por el fraude de las emisiones

El Ministerio de Medio Ambiente del país asiático valora presentar un informe que podría suponer la revocación de la certificación de dichos modelos.

FACUA.org
Internacional-26/07/2016
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El consorcio automovilístico alemán Volkswagen tiene previsto paralizar de inmediato la venta de gran parte de sus modelos en el mercado surcoreano, en medio de la presión provocada por el caso del software que alteraba las emisiones de óxidos de

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