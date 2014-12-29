Vulneradas contraseñas de miles de usuarios de webs y plataformas como Xbox Live y Playstation Network
Un grupo de piratas informáticos acabó cumpliendo su amenaza de atacar el navideño 25 de diciembre las bases de datos de importantes compañías de todo el mundo, dejando además sin conexión durante todo el día a los numerosos jugadores en red de ambos videojuegos.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-29/12/2014
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Un grupo de hackers ha publicado en el tablón anónimo de textos en red Ghostbin más de 13.000 contraseñas de cuentas y tarjetas de usuarios de webs comerciales y plataformas como Xbox Live, Playstation Network, Amazon, Twitch.tv, Origin, Twitch, Hulu, Dell,