Nuestras acciones

Wanadoo, Viajes El Corte Inglés, Somersen y Santander Central Hispano reciben cuatro de los premios negativos de FACUA Andalucía

La Federación ha conmemorado el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores con una entrega de distinciones a empresas e instituciones que se han distinguido positiva o negativamente por sus actuaciones.

FACUA.org
Andalucía-15/03/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha entregado sus XII premios anuales a empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos