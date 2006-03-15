Wanadoo, Viajes El Corte Inglés, Somersen y Santander Central Hispano reciben cuatro de los premios negativos de FACUA Andalucía
La Federación ha conmemorado el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores con una entrega de distinciones a empresas e instituciones que se han distinguido positiva o negativamente por sus actuaciones.
FACUA.org
Andalucía-15/03/2006
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha entregado sus XII premios anuales a empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o