Más noticiasEsta decisión sólo se tendrá en cuenta para el presente curso 2013-2014

Wert rectifica y anuncia que todos los alumnos Erasmus tendrán este año la ayuda prevista

La Comisión Europea advirtió a España de que debería haber informado a los beneficiarios de la beca de que se pensaba reducir la subvención antes del inicio del curso académico.

FACUA.org
España-05/11/2013
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El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha rectificado la medida que dejaba sin beca Erasmus a los alumnos que no hubieran sido beneficiarios el curso anterior de una beca general y ha anunciado que una nueva órden ministerial para corregirla.

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