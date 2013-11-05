Wert rectifica y anuncia que todos los alumnos Erasmus tendrán este año la ayuda prevista
La Comisión Europea advirtió a España de que debería haber informado a los beneficiarios de la beca de que se pensaba reducir la subvención antes del inicio del curso académico.
FACUA.org
España-05/11/2013
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El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha rectificado la medida que dejaba sin beca Erasmus a los alumnos que no hubieran sido beneficiarios el curso anterior de una beca general y ha anunciado que una nueva órden ministerial para corregirla.<