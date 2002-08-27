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Ya son más de 300 los alumnos afectados por el cierre de Opening que han acudido a FACUA

Las academias siguen cerradas, pese a que sus supuestas vacaciones finalizaron el 25 de agosto.

FACUA.org
España-27/08/2002
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Ya son más de 300 los alumnos afectados por el cierre de las academias Opening English School y Aidea que han acudido ya a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) para asesorarse sobre sus derechos o ponerse en manos de sus equipos jur&ia

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