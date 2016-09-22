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Yahoo reconoce el robo de datos de 500 millones de cuentas de usuarios

Aconseja a sus usuarios que cambien sus contraseñas y preguntas de seguridad, que revisen la "actividad sospechosa" que podría producirse en sus cuentas y que eviten descargas desde correos sospechosas.

Europa Press
Internacional-22/09/2016
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Yahoo ha confirmado el robo de información de unos 500 millones de cuentas de sus usuarios a finales de 2014, según ha informado la propia firma. La información robada puede incluir nombres, direcciones de correo electrónico, teléfonos, fechas de cumplea&nt

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