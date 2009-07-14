Yoigo, condenada a indemnizar a una usuaria con 500 euros y un móvil nuevo por dejarla sin su número y entregarle un aparato defectuoso
Un auto de ejecución da a la compañía 20 días para cumplir la sentencia o podrá procederse al "embargo de bienes suficientes" que cubran el importe del teléfono y las cantidades objeto de indemnización.
FACUA.org
España-14/07/2009
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Clara de Azkoitia, socia de FACUA.
El operador de telecomunicaciones móviles Yoigo ha sido condenado a indemnizar a Clara de Azkoitia Latorre, socia de FACUA-Consumidores en Acción, con 500 euros y un móvil nuevo por haberla dejado sin su número durante más de un año tras entregarle