Zapatero afirma que la subida de la luz "se acercará más al aumento del IPC" que al 11% propuesto por la CNE
El presidente afirma que el Gobierno sabe "graduar los momentos" y señala que la tarifa se incrementará "razonablemente".
FACUA.org
España-01/06/2008
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió hoy a que el aumento de la tarifa de la luz «se acercará más a la subida del IPC», actualmente en el 4,7%, que al incremento del 11,3% propuesto por la Comisión Naciona