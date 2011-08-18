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Zara, denunciada por "condiciones de esclavitud" en talleres de Brasil

La cadena de moda de Inditex ha exigido a la empresa responsable de la subcontratación fraudulenta que subsane la situación. El Ministerio de Trabajo brasileño ha procedido a regularizar la situación laboral de los trabajadores.

FACUA.org
América-18/08/2011
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El Ministerio de Trabajo brasileño ha emitido cincuenta y dos actas de infracción de normas laborales contra la cadena más conocida de moda de la compañía Inditex, Zara. Según publica este jueves el diario Expansión, la multinacional espa&

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