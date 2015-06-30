Zona azul: FACUA Sevilla lamenta la marcha atrás de Espadas en una de sus principales promesas electorales
El alcalde, que se comprometió a eliminarla este verano en las calles donde Zoido la impuso, dice ahora que una comisión analizará si se mantiene o no en cada caso.
FACUA.org
Sevilla-30/06/2015
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FACUA Sevilla lamenta que el alcalde de la capital, el socialista Juan Espadas, haya dado marcha atrás en una de sus principales promesas electorales: la eliminación inmediata de la zona azul en las calles donde fue impuesta por el anterior gobierno municipal.<