¿Tienes gas canalizado GLP? Te han cobrado un recargo ilegal y puedes reclamar tu dinero

Si quieres conocer cómo reclamar la devolución de todo el dinero cobrado ilegalmente por las compañías de gas canalizado GLP en concepto de «SAU» o «servicio de atención de urgencias», únete a nuestra plataforma de afectados.

FACUA ha logrado que multen a las energéticas que han incurrido en estas irregularidades y ahora vamos a ayudar a los usuarios a reclamar su dinero más los intereses. Una de esas multas, que fue recurrida en los tribunales, acaba de ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El fraude comenzó hace más de una década y han incurrido en él casi todas las compañías que ofrecen GLP. Gas Natural Redes GLP (del grupo Nedgia, la distribuidora de gas natural de Naturgy) es la que más dinero ingresa ilegalmente con el recargo, casi 900.000 euros al año. El resto de energéticas que han venido aplicándolo son Cepsa, Repsol, Primagas, Redexis, Nortegas, Madrileña Red de Gas, Vitogas y Gas Extremadura.

Las fechas de inicio de aplicación del recargo son dispares en el sector y la más antigua data de al menos 2012. Dependiendo de la compañía, los importes oscilan entre 7,79 y 18,35 euros al año.

Las irregularidades consisten en incluir en los recibos un concepto denominado SAU o servicio de atención de urgencias. Sin embargo, la garantía de prestación de ese servicio en casos de urgencias es una imposición legal y la normativa del sector no permite a las compañías cobrarlo como recargo, por lo que tiene que estar integrado en la tarifa regulada.

FACUA viene denunciando estos cobros ilegales desde 2018. En mayo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la primera de las multas que fue recurrida en los tribunales. Nuestras denuncias derivaron en 2023 en sanciones contra un total de nueve empresas por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, la enorme lentitud del organismo en tramitar los expedientes permitió a tres de ellas librarse del pago de las sanciones, que tras sus recursos fueron anuladas por considerarse prescritas. Pero sus recargos son igualmente ilegales y reclamables.

Estamos instando a las empresas a que reembolsen de forma automática a todos los afectados las cantidades que les han cobrado de forma irregular desde que pusieron en marcha el recargo por este servicio. Pero los afectados también pueden ser proactivos y dirigirse a sus compañías para reclamar su dinero más los intereses. Si eres socio de pleno derecho de FACUA, nuestro equipo jurídico te preparará la reclamación (cuando te unas a esta plataforma de afectados te enviaremos un correo para explicarte qué documentación necesitamos que nos envíes).