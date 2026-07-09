El TSJM confirma una multa de 600.000 euros a Naturgy tras la denuncia de FACUA por un recargo ilegal a los usuarios de GLP
La asociación insta a las empresas del sector a reembolsar a todos los afectados el dinero que les ha cobrado irregularmente por el "servicio de atención de urgencias". Los afectados también pueden reclamar su devolución.
FACUA.org
España-09/07/2026
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una multa de 600.000 euros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impuso a Naturgy tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por aplicar un recargo ilegal en las factu