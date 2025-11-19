Únete a la plataforma de afectados por el cobro irregular del peaje de la AP-66 y te explicaremos cómo reclamar tu dinero.

Desde el pasado 7 de julio la AP-66, también conocida como autopista del Huerna, se encuentra inmersa en unas obras puestas en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la «modernización» de sus túneles y el refuerzo de la seguridad en la circulación.

Estas obras han provocado que se resienta la fluidez del tráfico y se produzcan de forma constante importantes retenciones, lo que lleva generando malestar e inconvenientes a los conductores todo este tiempo. La empresa concesionaria de la vía, Aucalsa, sigue cobrando a los usuarios el peaje correspondiente al uso de la autopista, pese a que la circulación se produce con dificultades y a una velocidad muy inferiores a la de una carretera de estas características.

Por ello, desde FACUA entendemos que resulta improcedente el cobro de este peaje, por lo que hemos puesto en marcha la plataforma para ayudar a los afectados a reclamar todo el dinero que hayan tenido que pagar por el uso de la vía durante el tiempo que duren las obras y estas afecten a la fluidez del tráfico.

Así, nos hemos dirigido al Ministerio de Transportes para trasladarle esta problemática, exigirle que paralice el cobro del peaje mientras duren las obras e inste a la concesionaria a reembolsar el dinero a los afectados. En el mismo sentido nos hemos dirigido a la propia empresa concesionaria de la autopista.

Es preciso destacar que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de 17 de octubre de 2025, en un caso similar que afectó a los usuarios de la autopista del Atlántico (AP-9), ha declarado abusivo «cobrar el peaje completo en una autopista cuando las obras impiden la circulación segura y fluida». Así, el Alto Tribunal declaraba que las concesionarias no pueden cobrar en su totalidad el peaje si el servicio no se presta en condiciones adecuadas.

Desde FACUA queremos ayudarte a reclamar de forma individual por el peaje que te han cobrado y hemos preparado un modelo de reclamación que puedes presentar ante la concesionaria de la AP-66, Aucalsa, para solicitar la devolución del dinero que hayas tenido que pagar de forma improcedente. Descárgalo EN ESTE ENLACE.

Puedes usar dicho modelo en el caso de que seas consumidor y usuario final, no profesional de la conducción ni titular de una empresa de transporte de mercancías o pasajeros.

Y si eres socio de pleno derecho, nuestro equipo jurídico se encargará de asesorarte, ayudarte en la presentación de la reclamación y acompañarte durante todo el proceso.