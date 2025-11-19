Plataforma de afectados por el cobro irregular del peaje de la AP-66
Si quieres reclamar la devolución del dinero que has tenido que pagar por el peaje de la autopista del Huerna desde que las obras impiden su uso con normalidad, aquí puedes descargarte el modelo.
Únete a la plataforma de afectados por el cobro irregular del peaje de la AP-66 y te explicaremos cómo reclamar tu dinero.
Desde el pasado 7 de julio la AP-66, también conocida como autopista del Huerna, se encuentra inmersa en unas obras puestas en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la «modernización» de sus túneles y el refuerzo de la seguridad en la circulación.
Estas obras han provocado que se resienta la fluidez del tráfico y se produzcan de forma constante importantes retenciones, lo que lleva generando malestar e inconvenientes a los conductores todo este tiempo. La empresa concesionaria de la vía, Aucalsa, sigue cobrando a los usuarios el peaje correspondiente al uso de la autopista, pese a que la circulación se produce con dificultades y a una velocidad muy inferiores a la de una carretera de estas características.
Por ello, desde FACUA entendemos que resulta improcedente el cobro de este peaje, por lo que hemos puesto en marcha la plataforma para ayudar a los afectados a reclamar todo el dinero que hayan tenido que pagar por el uso de la vía durante el tiempo que duren las obras y estas afecten a la fluidez del tráfico.
Así, nos hemos dirigido al Ministerio de Transportes para trasladarle esta problemática, exigirle que paralice el cobro del peaje mientras duren las obras e inste a la concesionaria a reembolsar el dinero a los afectados. En el mismo sentido nos hemos dirigido a la propia empresa concesionaria de la autopista.
Es preciso destacar que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de 17 de octubre de 2025, en un caso similar que afectó a los usuarios de la autopista del Atlántico (AP-9), ha declarado abusivo «cobrar el peaje completo en una autopista cuando las obras impiden la circulación segura y fluida». Así, el Alto Tribunal declaraba que las concesionarias no pueden cobrar en su totalidad el peaje si el servicio no se presta en condiciones adecuadas.
Desde FACUA queremos ayudarte a reclamar de forma individual por el peaje que te han cobrado y hemos preparado un modelo de reclamación que puedes presentar ante la concesionaria de la AP-66, Aucalsa, para solicitar la devolución del dinero que hayas tenido que pagar de forma improcedente. Descárgalo EN ESTE ENLACE.
Puedes usar dicho modelo en el caso de que seas consumidor y usuario final, no profesional de la conducción ni titular de una empresa de transporte de mercancías o pasajeros.
Y si eres socio de pleno derecho, nuestro equipo jurídico se encargará de asesorarte, ayudarte en la presentación de la reclamación y acompañarte durante todo el proceso.