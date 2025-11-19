FACUA lanza una plataforma de afectados por el cobro irregular del peaje de la AP-66
La asociación pone a disposición de los afectados un modelo de reclamación para solicitar a la concesionaria de la vía, Aucalsa, a que les reembolse el dinero que hayan tenido que pagar por el uso de la autopista desde que está en obras.
España-19/11/2025
Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma de afectados para aquellos usuarios que quieran reclamar la devolución de las cantidades que les han cobrado irregularmente en el peaje de la autopista AP-66.
Para ello sólo deben entrar en la web