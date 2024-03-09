Reclama la devolución de la tasa de basuras de tu municipio

En abril de 2025 se cumplió el plazo establecido por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes cuenten con una tasa de basuras que refleje el coste real de este servicio, se mejore la gestión de los residuos y quien más ensucie y menos recicle pague más por el servicio.

Esta Ley traspone una Directiva Europea que tiene como objetivos mejorar la gestión y reducir residuos bajo el principio económico de que pague más quién más contamina.

Muchos ayuntamientos han aprobado nuevas tasas destinadas a sufragar lo que cuesta recoger, transportar y tratar los residuos solidos urbanos.

Son las ordenanzas municipales las que definen en cada caso la nueva tasa, quién debe pagar y cuánto.

Sin embargo, hay ordenanzas municipales que se limitan casi en exclusiva a subir las tasas y se olvidan de lo siguiente:

Los ayuntamientos no pueden cobrar sin más una nueva tasa, sino que deben justificarla económicamente y desde el punto de vista de mejora de la gestión medio ambiental.

La tasa debería ir acompañada de mejoras en la separación, recogida y tratamiento de los residuos domésticos para conseguir una disminución de los residuos, incentivando las conductas que reduzcan su volumen, la recogida separada de las diferentes fracciones para su tratamiento y reciclado y estableciendo sistemas de pago individualizados por generación.

Los costes de la nueva tasa deben estar debidamente justificados y tener en consideración los ingresos que percibe el ayuntamiento por los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor, que deberían estar contribuyendo a la financiación de los servicios. Los consumidores ya pagamos en la compra de productos una cantidad para su tratamiento y reciclado en concepto de Responsabilidad Ampliada del Productor. No queremos pagar doble.

La cuantía de la tasa debe tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente y su capacidad de generación de residuos y debe poder individualizarse en base a su comportamiento, incluyendo incentivos a comportamientos que requieren la identificación del usuario y establecer reducciones o bonificaciones de la cuota para usuarios y/o colectivos vulnerables y en situación de exclusión social.

La aprobación de la Ordenanza reguladora de la tasa (o de la Prestación patrimonial pública no tributaria si el servicio se presta y gestiona por una empresa) debe ajustarse al procedimiento legal establecido y respetar los trámites de información pública.

Hay ayuntamientos que no han cumplido todos o algunos requisitos en las tasas aprobadas y por ello FACUA te ayuda a reclamar y a recurrir el recibo o acto de liquidación de la tasa facilitándote un modelo de recurso de reposición.

Si vas a reclamar, ten cuenta lo siguiente:

El recurso de reposición no paraliza el pago de la tasa: paga y reclama.

El recurso debe presentarse en el plazo de 30 días desde el momento en que recibas la notificación para el pago de la tasa.

La Administración debería dictar resolución en el plazo de un mes, contado desde el día en que el recurso ha sido registrado.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición para presentarlo ante el ayuntamiento de tu municipio EN ESTE ENLACE. No olvides acompañarlo de una copia de la liquidación notificada y del justificante de ingreso.

FACUA señala a aquellos usuarios de municipios que no se encuentran en el listado de la plataforma pero que tienen la sospecha de que se podría estar aplicando de forma irregular que pueden acudir a la asociación para que estudie las ordenanzas correspondientes y prepare el recurso de reposición adecuado.

¿Qué hacer si desestiman el recurso o no contestan?

En caso de que el recurso de reposición sea desestimado expresamente o bien haya transcurrido un mes desde su presentación sin haberse notificado resolución (entendiéndose desestimado por silencio administrativo), cabe interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción competente.

No obstante, si resides en un municipio que disponga de un Tribunal Económico-Administrativo Local, con carácter previo puedes formular una reclamación económico-administrativa ante dicho órgano en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición. Si hubiera transcurrido un mes desde que presentaste el recurso sin recibir contestación al mismo, desde ese momento puedes presentar la reclamación económico-administrativa.

Además del modelo general válido para cualquier municipio, en unas cuantas ciudades hemos realizado un análisis de sus respectivas tasas y elaborado modelos específicos de recursos de reposición. Puedes consultarlas a continuación:

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

En Aldeamayor de San Martín, consideramos que la ordenanza fiscal se puede impugnar porque al fijar una cantidad fija a cualquier vivienda residencial, sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Aldeamayor de San Martín EN ESTE ENLACE.

ALICANTE

En Alicante, consideramos que procede reclamar la devolución de la tasa, dado que esta impone una cuantía fija y general a todas las viviendas. Este enfoque no tiene en cuenta factores determinantes como el número real de personas empadronadas o residentes en el inmueble, la cantidad concreta de residuos generados ni el comportamiento del contribuyente, como la separación selectiva.

Todos estos elementos resultan esenciales para garantizar el cumplimiento del principio de que «quien más contamina, más paga», que debe regir el diseño de esta tasa conforme a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2018/851 y en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Alicante EN ESTE ENLACE.

ALZIRA

En Alzira consideramos que procede reclamar la devolución de la tasa, dado que esta impone una cuantía fija y general a todas las viviendas. Este enfoque no tiene en cuenta factores determinantes como el número real de personas empadronadas o residentes en el inmueble, la cantidad concreta de residuos generados ni el comportamiento del contribuyente, como la separación selectiva. Asimismo, no se acredita la contribución económica de los productores de residuos en virtud del principio de responsabilidad ampliada del productor, ni el porcentaje de los costes que estos asumen.

Todos estos elementos resultan esenciales para garantizar el cumplimiento del principio de que «quien más contamina, más paga», que debe regir el diseño de esta tasa conforme a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2018/851 y en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Alzira EN ESTE ENLACE.

BADAJOZ

Consideramos que la Ordenanza Fiscal para el establecimiento de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y asimilados, no se ajusta a la Directiva (UE) 2018/851, ni a la Ley 7/2022, normas que consagran el principio de «quien contamina paga».

El sentido de este principio es que soporte una mayor carga quien más contamina, si bien el ayuntamiento de Badajoz no lo ha tenido en cuenta a la hora de determinar la cuota de la tasa, por lo que sería contraria a la Ley.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Badajoz EN ESTE ENLACE.

Además de lo anterior, el pasado 12 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado n.º 289 un anuncio mediante el cual se instaba a los ciudadanos con domicilio en Badajoz que figuraban en su anexo a comparecer presencialmente ante el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento, a fin de hacerles entrega de una notificación de la nueva tasa de basura que no les pudo ser entregada en sus domicilios hasta en dos ocasiones previas o una en caso de desconocidos.

El anuncio en el BOE advierte a los interesados de que, de no comparecer en el plazo de 15 días desde su publicación, la notificación de la tasa de basura se entendería producida a todos los efectos legales: «En el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, comparezcan en el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Badajoz, sito en la calle San Juan nº1, de Badajoz, en horario de 9:00 a 13:00, con el objeto de entregarles la referida notificación. Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer».

Si has tenido conocimiento de estar en ese listado y acudes al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Badajoz, solicita acceder al expediente completo mediante el modelo de solicitud que tienes EN ESTE ENLACE. Recuerda que la no comparecencia en el ayuntamiento en el plazo contemplado en el BOE supone que se entenderá producida la notificación.

Estás en tu derecho de conocer la liquidación de la nueva tasa de basura y también de si efectivamente se han llevado a cabo legalmente las notificaciones.

Desde FACUA hemos pedido explicaciones al Ayuntamiento sobre el alto número de obligados al pago que han sido publicados en BOE dado que dicho sistema, si no se ha cumplido con los intentos de notificaciones previas en sus domicilios, genera una enorme indefensión e inseguridad jurídica a los administrados.

CASTELLÓN DE LA PLANA

En Castellón de la Plana, consideramos que procede reclamar la devolución de la tasa, dado que esta impone una cuantía fija y general a todas las viviendas. Este enfoque no tiene en cuenta factores determinantes como el número real de personas empadronadas o residentes en el inmueble, la cantidad concreta de residuos generados ni el comportamiento del contribuyente, como la separación selectiva.

Todos estos elementos resultan esenciales para garantizar el cumplimiento del principio de que «quien más contamina, más paga», que debe regir el diseño de esta tasa conforme a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2018/851 y en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Castellón EN ESTE ENLACE.

CUÉLLAR

En Cuéllar, consideramos que puede reclamarse la devolución de la tasa ya que impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial, sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Cuéllar EN ESTE ENLACE.

MADRID

FACUA Madrid anima a los usuarios que ya hubiesen abonado la nueva tasa municipal de basuras de la capital a que reclamen la devolución del dinero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la haya declarado nula por defectos sustanciales en su tramitación.

Consideramos que la tasa vulnera el principio de progresividad fiscal, ya que se calcula en función del valor catastral sin tener en cuenta la capacidad económica real de las personas que habitan los inmuebles.

Además, la Tarifa por Generación se aplica de forma genérica y fija, sin tener en cuenta factores determinantes como el número real de personas empadronadas o residentes en la vivienda, la cantidad concreta de residuos efectivamente generados ni el comportamiento del contribuyente.

Todo estos elementos nos hacen señalar que que la ordenanza vulnera el principio de «quien contamina paga».

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Madrid EN ESTE ENLACE.

MIRANDA DE EBRO

En Miranda de Ebro, consideramos que puede reclamarse la devolución de la tasa ya que impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial, sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Miranda de Ebro EN ESTE ENLACE.

LEÓN

El caso de la ciudad de León es ligeramente distinto. La Justicia ha anulado las ordenanzas tanto del año 2024 como de 2025, por lo que las liquidaciones efectuadas pueden reclamarse, ya que se basan en normativas que se ha declarado nulas.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de León EN ESTE ENLACE.

PALENCIA

En Palencia, consideramos que puede reclamarse la devolución de la tasa ya que impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial, sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Palencia EN ESTE ENLACE.

PONFERRADA

En Ponferrada consideramos que puede reclamarse la devolución de la tasa ya impone una cantidad fija a las viviendas residenciales en función de la categoría de la calle donde se ubican, sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Ponferrada EN ESTE ENLACE.

SALAMANCA

En Salamanca hemos considerado que puede reclamarse la devolución de la tasa que impone una cantidad fija a las viviendas residenciales en función de la categoría de la calle donde se ubican, sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Salamanca EN ESTE ENLACE.

SEGOVIA

En Segovia, la ordenanza fiscal impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Segovia EN ESTE ENLACE.

SORIA

En Soria, la ordenanza fiscal impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial en función de los metros de los que dispone, sin incluir todos los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.).

Además, no concreta si los metros que cuantifica son los construidos o los útiles, lo que genera indefensión en el ciudadano.

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Soria EN ESTE ENLACE.

VALENCIA

En Valencia, consideramos que procede reclamar la devolución de la tasa, dado que esta impone una cuantía fija y general a todas las viviendas. Este enfoque no tiene en cuenta factores determinantes como el número real de personas empadronadas o residentes en el inmueble, la cantidad concreta de residuos generados ni el comportamiento del contribuyente, como la separación selectiva.

Todos estos elementos resultan esenciales para garantizar el cumplimiento del principio de que «quien más contamina, más paga», que debe regir el diseño de esta tasa conforme a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2018/851 y en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Valencia EN ESTE ENLACE.

VITORIA

Consideramos que la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basura de Vitoria-Gasteiz no respeta el principio de “quien contamina paga”, ya que calcula la cuota según la superficie de la vivienda, un criterio que no refleja la cantidad real de residuos generados. Además, no se acredita el coste del servicio ni la proporción que deben asumir los productores en el marco de la responsabilidad ampliada del productor, quienes por ley deberían cubrir al menos el 80% de los costes. Esto podría trasladar indebidamente su carga económica a los consumidores, generando una doble imposición.

En consecuencia, estimamos que el Ayuntamiento ha aprobado una tasa contraria a Derecho, ya que la fórmula de cálculo vulnera la Directiva (UE) 2018/851 y la Ley 7/2022 al ser arbitraria y no individualizar la generación real o potencial de residuos. Tampoco considera el número de personas empadronadas, la capacidad económica de los contribuyentes ni la aportación obligatoria de los productores en el marco de la responsabilidad ampliada.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Vitoria EN ESTE ENLACE.

ZAMORA

En Zamora, la ordenanza fiscal impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)

Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo.

Puedes descargar el modelo de recurso de reposición de Zamora EN ESTE ENLACE.