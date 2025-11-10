Nuestras accionesFACUA.org/basurazo

FACUA pone en marcha una plataforma de afectados para reclamar la devolución de la nueva tasa de basuras en numerosos municipios

La asociación pone a disposición de los afectados modelos de reposición para solicitar al ayuntamiento el reembolso de la tasa. Está analizando en qué localidades se está aplicando de forma irregular.

España-10/11/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma de afectados para aquellos que quieran reclamar a su municipio la devolución de la tasa de residuos —coloquialmente tasa de basuras— por haber sido aplicada de forma irregular.

Para ello sólo deben entrar en la web

