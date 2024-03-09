Campañas y plataformas de afectados lanzadas por FACUA en las dos últimas décadas

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Aquí puedes ver campañas y plataformas de afectados históricas de FACUA.

Afectados por el cártel de coches (2021)

Afectados por Dentix (2020)

Afectados por la Covid-19 (2020)

Reclamación de parte del importe del seguro del vehículo #QuieroMiDinero (2020)

Tarifas de luz desproporcionadamente altas y trampas de eléctricas para inflar recibos #YoPagoMenosLuz (2020)

Afectados por Listeria en productos de Magrudis (2019)

Afectados por iDental (2018)

Afectados por el caos en la AP-6 (2018)

Cláusulas suelo, gastos de formalización y otras cláusulas abusivas en las hipotecas (2017)

Reclamación del impuesto de plusvalía (2017)

Contra las líneas 902 para la atención al cliente #Stop902 (2017)

Contra las subidas de Movistar Fusión (2016)

Afectados por los cierres de Funnydent (2016)

Afectados por irregularidades en Viltaldent (2016)

Fraude en las emisiones contaminantes del grupo Volkswagen (2015)

Contra los supermercados que desperdician alimentos (2014)

Contra las empresas que nos hacen pasar por morosos (2013)

Contra las penalizaciones abusivas por no pagar a tiempo un recibo (2013)

Contra las ofertas laborales fraudulentas (2013)

Contra los abusos en la venta de billetes aéreos (2013)

Contra las compañías que no te liberan el móvil (2013)

Contra la publicidad engañosa (2013)

Contra las irregularidades en las conexiones a internet (2013)

Contra la falta de transparencia en el control del mercado (2013)

Contra las comisiones bancarias abusivas por descubiertos (2013)

Contra los fraudes en el sector eléctrico (2013)

Contra la falta de transparencia en los fraudes alimentarios (2013)

Contra los recortes en el derecho a la Justicia (2012)

Contra los servicios de atención al cliente deficientes (2012)

Contra los precios abusivos de los carburantes (2012)

Contra las compañías aéreas que eluden indemnizarnos (2012)

Contra las tarifas de roaming abusivas (2012)

Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión (2012)

21 motivos contra la subida del IVA (2012)

Contra los recortes en la sanidad pública (2012)

Contra las subidas eléctricas injustificadas (2012)

Contra los engaños financieros (2012)

Contra las mentiras de los productos milagro (2012)

Contra los recortes en la educación pública (2012)

Contra las empresas que no responden de sus productos (2012)

Contra la retirada de las prestaciones sanitarias a los inmigrantes indocumentados (2012)

Contra los fraudes en las hipotecas (2012)

Contra el spam telefónico (2012)

Contra los contratos de permanencia abusivos (2012)

Manifiesto Si es legal, es legal (2010)

Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa (2006)

Afectados por Mundo Mágico (2003)

Afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307 (2003)