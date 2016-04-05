Álvaro Velasco
Un día de furia: el día que todos merecemos
Es una sensación que muchos hemos tenido cuando hemos sufrido las tarifas abusivas de empresarios más obsesionados por los números que aquel Russell Crowe de 'Una mente maravillosa'.
16/8/2016
El dilema: cuando los medios son tan malos como las tabaqueras
La película de Al Pacino y Rusell Crowe detalla cómo muchas empresas periodísticas no actúan de forma muy distinta a las del tabaco: con total impunidad y sin importarles lo más mínimo ni la ética ni la moral.
3/6/2016
Erin Brockovich: personas pequeñas pueden lograr grandes victorias
La película de Steven Soderbergh cuenta la historia real de la lucha de una mujer contra un gigante energético por contaminar acuíferos con una sustancia cancerígena.
5/4/2016