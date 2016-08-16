Un día de furia: el día que todos merecemos

Hace unos días estaba alternando con gentes varias en Malasaña, ese barrio pijo-progre de Madrid que tanto me gusta y tanto detesto. Entré en un bar de esos en los que el precio de más que pagas por tu copa lo compensas con un poquito de postureo instagramero. Veinte minutos después de entrar, me atendió una moderna de abecé que me miraba con el asquete del que huele un perro mojado. Pedí un gintonic, como mis parteneires. Al cabo de media hora llegaron unos copazos con pocas gotas de ginebra, una tónica desconocida y hielos derretidos. «Es un gintonic«, pensé. «No puede ser malo», me repetí. «A por él», me decidí. Lle

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