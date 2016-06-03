Ocio y cultura
El dilema: cuando los medios son tan malos como las tabaqueras
La película de Al Pacino y Rusell Crowe detalla cómo muchas empresas periodísticas no actúan de forma muy distinta a las del tabaco: con total impunidad y sin importarles lo más mínimo ni la ética ni la moral.
Por Álvaro Velasco
España-03/06/2016
Después de Erin Brockovich he tenido muchas dudas para escoger la segunda película sobre la que hablar. Tras mucho pensarlo he decidido elegir El Dilema (1999). Película dirigida por Michael Mann y protagonizada por Al Pacino y Rusell Crowe. Lo he hecho porque este film trata además de los abusos de las empresas de uno de los males más acuciantes de la sociedad actual. La falta de ética en el tratamiento de la información tanto por parte de los gigantes comerciales como de los medios de comunicación. La falta de rigor y por lo tanto, de la muerte del periodismo para convertirse en mera información corporativa. Encubierta.
La película convierte
Únete gratis para acceder a este contenido