Ocio y cultura
Erin Brockovich: personas pequeñas pueden lograr grandes victorias
La película de Steven Soderbergh cuenta la historia real de la lucha de una mujer contra un gigante energético por contaminar acuíferos con una sustancia cancerígena.
Por Álvaro Velasco
España-05/04/2016
Cuando los amigos de FACUA me propusieron escribir sobre cine en Consumerismo les dije que sí sin pensarmelo demasiado. Tenía mis motivos para aceptarlo: soy periodista, me gusta el cine y creo firmemente en la causa y el trabajo de FACUA. Unido a que soy de esas personas que no saben decir que no. Pero según pasaron los días me entraron dudas. No soy crítico de cine y respeto profundamente a los expertos en la materia. Igual que aborrezco a aquellos que por tener un puñado de followers y saber escribir el nombre del director Apichatpong Weerasethakul sin consultar Google (yo lo he tenido que mirar) se creen a la altura de Antonio Gasset o Carlos Boyero. Insis
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