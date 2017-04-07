Ignacio Díaz Pérez
Tasa por utilización privativa del dominio público: las cuentas claras
Ayuntamientos como Barcelona y Madrid tratan de tomar las riendas de una tasa que supone una parte muy importante de los ingresos de los municipios y cuyo cálculo con frecuencia escapa a su control.
23/8/2017
María Galiana: «FACUA ha logrado que Renfe me indemnice por romperme la muñeca»
La actriz relata su particular calvario de operaciones, reclamaciones y cambios de guion para justificar ante la audiencia aparecer el brazo en cabestrillo. "Cuesta la misma vida, pero hay que reclamar".
23/8/2017
@GerardoTC: «Hay que reírse de los poderosos, el humor tiene que ser valiente y transgresor»
"Hay situaciones en la vida en la que uno se tiene que autocensurar. Pero para para los que nos dedicamos a opinar, la autocensura es un mal bastante peligroso y hay que evitarla lo máximo posible".
23/8/2017
Alfonso Sánchez: «El cine está pagando una penitencia»
El actor, que acaba de protagonizar 'Contigo no, bicho' y prepara el rodaje de 'El mundo es suyo', no entiende que el Gobierno excluya al cine de la rebaja del IVA cultural que aplica a otros espectáculos.
7/4/2017