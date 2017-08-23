Ocio y cultura
@GerardoTC: «Hay que reírse de los poderosos, el humor tiene que ser valiente y transgresor»
"Hay situaciones en la vida en la que uno se tiene que autocensurar. Pero para para los que nos dedicamos a opinar, la autocensura es un mal bastante peligroso y hay que evitarla lo máximo posible".
Por Ignacio Díaz Pérez
España-23/08/2017
Aunque cordobés de Fuenteovejuna, él va a su aire. Y el que quiera, que le siga. En Twitter son más de 293.000 los que lo hacen. Y eso que tiene toda la cara de Kevin Malone. ¿Que no conocen a Kevin Malone, uno de los personajes de la serie The Office? No se preocupen en tal caso. Es muy probable que tampoco conozcan al matemático Gerardo de la Torre. Pero más difícil será que, si alguna vez se han sumergido en el océano de las redes sociales, no se hayan topado con @gerardotc, uno de esos pobladores del ciberespacio capaz de cantar las cuarenta en menos de 140 caracteres.
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