Ocio y cultura
Alfonso Sánchez: «El cine está pagando una penitencia»
El actor, que acaba de protagonizar 'Contigo no, bicho' y prepara el rodaje de 'El mundo es suyo', no entiende que el Gobierno excluya al cine de la rebaja del IVA cultural que aplica a otros espectáculos.
Por Ignacio Díaz Pérez
España-07/04/2017
Actor, guionista, director y productor de cine, Alfonso Sánchez (Sevilla, 1978) se define a sí mismo como «cómico y compadre para siempre», aunque reconoce que le van los dramas y las historias oscuras. Comprometido con su trabajo (también con la defensa de los consumidores, por algo es el socio 36.152 de FACUA-Consumidores en Acción), no para de currar: Acaba de terminar la película Contigo no, bicho, que protagoniza junto con su compadre Alberto López y la pornostar Amarna Miller, que se estrena con esta producción en el cine para todos los públicos, y ya prepara el rodaje de El mundo es suyo, la secuela de su primer gran éxito en la pantalla grande,
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