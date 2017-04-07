Alfonso Sánchez: «El cine está pagando una penitencia»

Actor, guionista, director y productor de cine, Alfonso Sánchez (Sevilla, 1978) se define a sí mismo como «c ómico y compadre para siempre», aunque reconoce que le van los dramas y las historias oscuras. Comprometido con su trabajo (también con la defensa de los consumidores, por algo es el socio 36.152 de FACUA-Consumidores en Acción), no para de currar: A caba de terminar la película Contigo no, bicho, que protagoniza junto con su compadre Alberto López y la pornostar Amarna Miller, que se estrena con esta producción en el cine para todos los públicos, y ya prepara el rodaje de El mundo es suyo, la secuela de su primer gran éxito en la pantalla grande,

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