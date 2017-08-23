María Galiana: «FACUA ha logrado que Renfe me indemnice por romperme la muñeca»

Después de casi tres años, María Galiana, actriz y socia de FACUA, celebra en su retiro veraniego de Isla Cristina el final feliz de una historia que comenazaba cuando regresaba a Madrid con el equipo de la serie Cuéntame, tras recibir un premio de manos del entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto. Era septiembre de 2014. Ella viajaba en un tren Alvia de larga distancia entre Vitoria y Madrid. El freno de emergencia se activó automáticamente al superar una determinada velocidad. Los pasajeros que viajaban sentados sufrieron un fuerte cimbronazo, que no tuvo mayores consecuencias. Pero María Galiana estaba de pie en ese momento y, literalmente, voló cuando el tren

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