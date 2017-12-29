Juanmi Garrido

Máximo Pradera: «Si la prensa es el cuarto poder, FACUA ya es el quinto»

Si lo ven por la calle, seguramente recuerden el mítico programa de las sobremesas Lo + Plus. Su acidez le otorga un sello propio e inconfundible. Todo un amante de la música clásica que acaba de cumplir los 60.

27/7/2018