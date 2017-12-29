Juanmi Garrido
Máximo Pradera: «Si la prensa es el cuarto poder, FACUA ya es el quinto»
Si lo ven por la calle, seguramente recuerden el mítico programa de las sobremesas Lo + Plus. Su acidez le otorga un sello propio e inconfundible. Todo un amante de la música clásica que acaba de cumplir los 60.
27/7/2018
ToteKing: «Trabajo en la música, en parte, por los discos a los que pude acceder por internet»
Directo. Sin pelos en la lengua. Con una humildad que lo hace grande. Así es este rapero nacido en 1978 a orillas del Guadalquivir, en cuyas canciones no se olvida de los asuntos de plena actualidad.
29/6/2018
Liberalización deshumanizadora con las gasolineras desatendidas
Este modelo de negocio vulnera derechos de los consumidores y usuarios, discrimina al colectivo de personas con diversidad funcional y se ceba con los trabajadores, ya que esta robotización genera destrucción de empleo.
30/4/2018
Comisaría de La Gavidia, centro de terror de la juventud combativa contra el franquismo
Sindicalistas y activistas antifranquistas en lucha por la libertad narran, en un documental impulsado por Comisiones Obreras de Sevilla, los abusos, agresiones y torturas que sufrieron en esa instalación.
29/12/2017