Comisaría de La Gavidia, centro de terror de la juventud combativa contra el franquismo

Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Seguramente, muchas de las personas que pasan a diario por la Plaza de la Gavidia de Sevilla no sabrán que el edificio cubierto con grandes lonas, que está junto a unos conocidos grandes almacenes, era un centro donde se instauró el terror para numerosos ciudadanos que padecieron la represión del régimen franquista. El inmueble, donde antiguamente se encontraba la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, fue hace unas décadas un centro de torturas y detenciones indiscriminadas de jóvenes hispalenses, sindicalistas y activistas, que abanderaron la lucha antifranquista y por la libertad. Comisiones Obreras de Sevilla ha desarrollado, con el respald

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