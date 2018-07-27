Máximo Pradera: «Si la prensa es el cuarto poder, FACUA ya es el quinto»

El protagonista de esta entrevista ha dejado grandes momentos en la historia de la televisión en España junto a Fernando Schwartz. En el terreno literario, ha sabido acercar al público a la música clásica de una manera muy atractiva con la obra Tócala otra vez, Bach. Se caracteriza por su claridad meridiana al hablar sobre cualquier asunto y un toque pícaro de niño travieso, que casi siempre está presente. La primera vez que tuve conocimiento de tu existencia fue un día llegando a casa del colegio y sintonizando aquel mítico Lo + Plus. ¿Qué ha supuesto para ti tu paso por ese gran programa de la sobremesa española de los 90?

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