Ocio y cultura
ToteKing: «Trabajo en la música, en parte, por los discos a los que pude acceder por internet»
Directo. Sin pelos en la lengua. Con una humildad que lo hace grande. Así es este rapero nacido en 1978 a orillas del Guadalquivir, en cuyas canciones no se olvida de los asuntos de plena actualidad.
Por Juanmi Garrido
España-29/06/2018
Si les digo el nombre Manuel González Rodríguez, con toda probabilidad se quedarán igual. Sin embargo, si apuntamos que es un referente del rap en España con sus orígenes en Sevilla, le gusta el baloncesto, ha sido corista del grupo SFDK y no tiene pelos en la lengua para hablar de lo que sea, seguramente darían con su nombre artístico, ToteKing. En esta edición de Consumerismo, de junio de 2018, nos dedica un huequecito para conocer un poco más de él.
Lebron, a día de hoy, es tu obra cumbre, donde podríamos decir que alcanzas, por el momento, tu máxima madurez artística. Como creador de contenido musical, ¿qué piensas
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