Reclama el descuento en tu factura por el apagón de 2025

El pasado 28 de abril de 2025 la Península Ibérica sufrió una interrupción generalizada del suministro eléctrico que afectó a la práctica totalidad de la población española. La normativa del sector eléctrico recoge que cuando se producen interrupciones del suministro que exceden de los umbrales de calidad establecidos, las empresas distribuidoras deben asumir frente a los consumidores las consecuencias derivadas de ello, procediendo a la correspondiente compensación de los usuarios afectados.

Por ello, hemos elaborado un modelo de reclamación, que puedes descargar EN ESTE ENLACE, para que lo cumplimentes y presentes ante tu distribuidora y puedas reclamar así un descuento en tu recibo por las horas en las que estuviste sin suministro eléctrico durante el apagón de 2025.

FACUA advierte de que, aunque las empresas distribuidoras deberían haber entregado la indemnización de forma automática, el hecho de que no respondan ahora a estas reclamaciones en un plazo de cinco días hábiles otorga a los usuarios el derecho a recibir, además, otros 30 euros de indemnización, tal y como establece el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

¿Cómo se calcula la compensación?

Para calcular el importe de la indemnización hay que tener en cuenta numerosos factores (potencia contratada, duración del corte de suministro, ubicación de la vivienda o tipo de contrato), tal y como recoge el apartado 13 de la Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.

Para realizar el cálculo, se multiplica el número de kilovatios de potencia contratada por 5 veces el precio medio anual del kilovatio hora de energía consumida; el resultado de esta operación se multiplica por una cifra vinculada al número de horas que duró el apagón. Una cifra que se obtiene restando 5 a ese número de horas si la vivienda está en zona urbana, 9 si está en zona semiurbana, 14 en zona rural concentrada y 19 en zona rural dispersa.

En el caso tomado como referencia por FACUA, la operación es 4,4 x 5 x 0,1491 x (12 – 5) = 22,96 euros. Sumados los impuestos vigentes en la actualidad (10,55% de IVA e impuesto especial sobre la electricidad), el importe a devolver para ese perfil de usuario sería de 25,38 euros.

En cualquier caso, es la distribuidora quién deberá calcular la cuantía exacta de la compensación que debe entregarte teniendo en cuenta las variantes que aplican a tu situación particular.

Denuncia de FACUA

Desde FACUA hemos denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las distribuidoras por no haber aplicado los descuentos en la facturación de sus clientes tras el apagón. Las empresas denunciadas son Viesgo Distribución, e-Distribución, E-redes, UFD Naturgy e i-DE Iberdrola.

En la asociación hemos presentado hasta la fecha diversas reclamaciones contra las principales compañías exigiendo la aplicación de dichas compensaciones, sin que ninguna haya dado respuesta hasta la fecha.

Recuerda que puedes reclamar a tu empresa distribuidora que te aplique los descuentos en tu recibo eléctrico descargando, cumplimentando y entregándole el documento que encontrarás EN ESTE ENLACE.