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FACUA pone en marcha una campaña para que los usuarios reclamen el descuento en sus facturas por el apagón de 2025

Si las empresas no contestan a la reclamación en un plazo de cinco días, los afectados tienen derecho a una indemnización adicional de 30 euros.

FACUA.org
España-11/05/2026

FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una campaña para ayudar a los usuarios a que reclamen a sus empresas distribuidoras el descuento en la factura eléctrica que les corresponde por el apagón del pasado 28 de abril de 2025.

La normativa del sector eléctrico recoge que cuand

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