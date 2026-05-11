FACUA pone en marcha una campaña para que los usuarios reclamen el descuento en sus facturas por el apagón de 2025
Si las empresas no contestan a la reclamación en un plazo de cinco días, los afectados tienen derecho a una indemnización adicional de 30 euros.
FACUA.org
España-11/05/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una campaña para ayudar a los usuarios a que reclamen a sus empresas distribuidoras el descuento en la factura eléctrica que les corresponde por el apagón del pasado 28 de abril de 2025.
La normativa del sector eléctrico recoge que cuand