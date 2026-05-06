FACUA denuncia a las distribuidoras ante la CNMC por no aplicar descuentos en la facturación por el apagón general de 2025
La asociación ha pedido la apertura de expedientes sancionadores a Viesgo Distribución, e-Distribución, E-redes, UFD Naturgy e i-DE Iberdrola por incumplir la normativa vigente.
FACUA.org
FACUA-06/05/2026
Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las distribuidoras por no haber aplicado descuentos en la facturación de sus clientes por el apagón general de abril de 2025. Las empresas denunciadas son Viesgo Distribución, e-Distrib