Consumidores en acción

Boletín número 17
19/11/2008

Competencia abre expediente a diez empresas logísticas de transporte

Protección de Datos exige limitar la difusión pública de datos personales en la concesión de plazas escolares

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FACUA Andalucía denuncia que el Gobierno andaluz pretende un grave retroceso en las políticas de protección de los consumidores

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