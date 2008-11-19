FACUA Andalucía edita una guía sobre la compraventa y reparación de vehículos
La adquisición de un vehículo de motor es una de las acciones que más importancia va a tener a lo largo de la vida de un consumidor.
FACUA.org
Andalucía-19/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha editado una guía titulada La compraventa y reparación de vehículos.
En la publicación, subvencionada por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andaluc&iac