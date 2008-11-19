Competencia abre expediente a diez empresas logísticas de transporte
Ante la sospecha de una posible concertación de precios y condiciones comerciales y de servicio.
FACUA.org
España-19/11/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador y ha realizado inspecciones en las sedes de un conjunto de empresas del sector de la logística del transporte ante la sospecha de una posible concertación de precios y condiciones comerciales y