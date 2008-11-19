Protección de Datos exige limitar la difusión pública de datos personales en la concesión de plazas escolares
En el marco de una resolución de la Agencia por divulgar datos de salud de un alumno y su padre en el tablón de anuncios de un colegio andaluz.
FACUA.org
España-19/11/2008
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha alertado de la necesidad de limitar la difusión de datos, y aplicar el principio de proporcionalidad, y en particular, los especialmente protegidos -como los relativos a la salud- en procesos de libre concurrencia como soli