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El entramado OCU/Euroconsumers
Telecos y privacidad
La polémica por sus relaciones económicas con multinacionales acaba con la OCU fuera de la federación europea de consumidores BEUC
Compras y publicidad
Otra denuncia contra la OCU: publicita una empresa de kits fotovoltaicos a cambio de un 4% de comisión por cada venta
Compras y publicidad
La OCU deriva a sus socios al despacho del decano del Colegio de Abogados de Madrid a cambio de hasta un 50% de comisión
Compras y publicidad
Las comisiones de la OCU: también cobra por captar clientes para los cursos de inglés Vaughan
Compras y publicidad
Nueva denuncia contra la OCU: anuncia una empresa para cambiar bañeras por platos de ducha que le paga hasta 121 euros por cliente captado
Compras y publicidad
FACUA denuncia a la OCU por realizar publicidad de cursos de CCC: se lleva una comisión del 20%
Vivienda y suministros
Comisión récord: hasta 20 euros por cliente captado pagó la energética Wekiwi a la OCU tras ganar su última "subasta"
Compras y publicidad
La OCU se lanza a publicitar alarmas para viviendas y negocios: una empresa le paga 121 euros de comisión por cada cliente que le capta
Vivienda y suministros
La OCU oculta qué energéticas participan en sus "subastas" y cuánto le han pagado las ganadoras por captarles clientes
Vivienda y suministros
La OCU recibe comisiones de una cadena de inmobiliarias a cambio de captarle clientes
Compras y publicidad
Cierra la web donde una firma vinculada a OCU vendía sellos de calidad a las marcas que analiza
Telecos y privacidad
OCU niega ahora que firmase el acuerdo que anunció con Facebook por el que retiró una demanda millonaria
Compras y publicidad
Rubén Sánchez: "Por menos de lo que hace la OCU, Ausbanc fue expulsada del registro de asociaciones"
Compras y publicidad
El Ministerio de Consumo investiga decenas de acuerdos de la OCU con empresas tras una denuncia de FACUA
Compras y publicidad
La OCU acata por fin la obligación de publicar los nombres de sus dirigentes pero oculta los sueldos
Compras y publicidad
La OCU oculta los nombres de la mayoría de miembros de su Comité de Dirección
Compras y publicidad
Els vincles empresarials de l'entramat OCU/Euroconsumers arriben al Parlament Europeu
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Los vínculos empresariales del entramado OCU/Euroconsumers llegan al Parlamento Europeo
Compras y publicidad
Una empresa vinculada a la OCU vende sellos de calidad a las marcas mejor valoradas en sus análisis
Telecos y privacidad
Google pagó un millón de euros a la matriz de la OCU en Luxemburgo, Euroconsumers
Telecos y privacidad
La matriz de OCU en Luxemburgo cobra 1,4 millones de HP tras renunciar a demandar a la multinacional
Compras y publicidad
FACUA destapa pagos de Mercadona a la OCU y otras cinco asociaciones de consumidores
Compras y publicidad
Mercadona pagó 20.000 euros a la OCU mediante un acuerdo que se comprometieron a no hacer público
Vivienda y suministros
Los papeles de la OCU: siete energéticas han pagado comisiones a cambio de que les captase clientes
Banca y seguros
La matriz luxemburguesa de la OCU se dedica a "actividades inmobiliarias" y tiene 5 millones en una Sicav
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