El entramado OCU/Euroconsumers

Vivienda y suministros
La OCU recibe comisiones de una cadena de inmobiliarias a cambio de captarle clientes
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Cierra la web donde una firma vinculada a OCU vendía sellos de calidad a las marcas que analiza
Telecos y privacidad
OCU niega ahora que firmase el acuerdo que anunció con Facebook por el que retiró una demanda millonaria
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Rubén Sánchez: "Por menos de lo que hace la OCU, Ausbanc fue expulsada del registro de asociaciones"
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El Ministerio de Consumo investiga decenas de acuerdos de la OCU con empresas tras una denuncia de FACUA
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La OCU acata por fin la obligación de publicar los nombres de sus dirigentes pero oculta los sueldos
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La OCU oculta los nombres de la mayoría de miembros de su Comité de Dirección
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Els vincles empresarials de l'entramat OCU/Euroconsumers arriben al Parlament Europeu
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Los vínculos empresariales del entramado OCU/Euroconsumers llegan al Parlamento Europeo
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Una empresa vinculada a la OCU vende sellos de calidad a las marcas mejor valoradas en sus análisis
Telecos y privacidad
Google pagó un millón de euros a la matriz de la OCU en Luxemburgo, Euroconsumers
Telecos y privacidad
La matriz de OCU en Luxemburgo cobra 1,4 millones de HP tras renunciar a demandar a la multinacional
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FACUA destapa pagos de Mercadona a la OCU y otras cinco asociaciones de consumidores
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Mercadona pagó 20.000 euros a la OCU mediante un acuerdo que se comprometieron a no hacer público
Vivienda y suministros
Los papeles de la OCU: siete energéticas han pagado comisiones a cambio de que les captase clientes
Banca y seguros
La matriz luxemburguesa de la OCU se dedica a "actividades inmobiliarias" y tiene 5 millones en una Sicav

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