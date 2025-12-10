La polémica por sus relaciones económicas con multinacionales acaba con la OCU fuera de la federación europea de consumidores BEUC
Algunas de las asociaciones que forman parte de BEUC habían sugerido la expulsión de Euroconsumers, un grupo con sede en Luxemburgo del que forman parte la OCU y otras tres organizaciones europeas.
Europa-10/12/2025
La polémica por sus relaciones económicas con multinacionales ha finalizado con la OCU y su matriz luxemburguesa Euroconsumers fuera de la principal federación europea de asociaciones de consumidores, BEUC.
Según acaban de dar a conocer a través de un comunicado conjunto, a partir del