FACUA en los medios

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Rubén Sánchez: "¿Cómo puede ridiculizar el portavoz parlamentario del PP andaluz las movilizaciones por el escándalo de las mamografías?"
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Rubén Sánchez: "La presión de artistas y consumidores ha logrado que los organizadores del Brava Madrid denuncien el genocidio"
Vivienda y suministros
Rubén Sánchez: "El Gobierno debe expropiar el uso de las viviendas vacías de bancos y fondos buitres para destinarlas al alquiler social"
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Rubén Sánchez: "Se debe reformar la norma para actualizar las reducidas ayudas a las víctimas por los incendios que hay ahora"
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Rubén Sánchez: "Si un bar nos cobra un extra indebido, hay que denunciarlo para presionar que las administraciones multen"
Ocio y cultura
Gabriela Camayd: "Si no está en la lista de precios, es ilegal cobrar un suplemento por el hielo del café"
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Rubén Sánchez: "Hay que cambiar los protocolos para que las empresas que se lucran con el spam telefónico sean multadas"
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Rubén Sánchez: "Comprar entradas en reventa es jugar a la ruleta rusa"
Motor y viajes
Rubén Sánchez: "Vito Quiles ha reconocido que conocía desde hacía meses múltiples quejas contra UtopiaViajes"
Motor y viajes
Miguel Ángel Serrano: "Comparando precios entre las gasolineras cercanas podemos ahorrar cientos de euros cada año"
Motor y viajes
Rubén Sánchez: "El Ayuntamiento de Madrid debería aclarar sus protocolos para facilitar albergues a las personas sin hogar"
Motor y viajes
Rubén Sánchez: "En Ryanair tienen la desfachatez de decir que los pasajeros a los que cobran por el equipaje de mano se saltan las normas"
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Rubén Sánchez: "En España, la pareja del vídeo del concierto de Coldplay podría emprender acciones legales"
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Rubén Sánchez: "Hay que modificar la normativa para que las indemnizaciones sean mayores si nos dejan sin internet y telefonía"
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Rubén Sánchez: "Esperamos una sanción contundente de Consumo a Airbnb, pero las CCAA también tienen que hacer su trabajo"
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Rubén Sánchez: "Los ayuntamientos deben dimensionar y buscar soluciones al problema de las personas sin techo"
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Rubén Sánchez: "Muchos empresarios que pedían ayuda durante la pandemia ahora inflan sus márgenes de beneficio"
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Rubén Sánchez: "Algunos de los que pretenden darnos lecciones de periodismo difunden bulos a sabiendas: es muy burdo pero van con ello"
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Rubén Sánchez: "Hay que aplicar multas contundentes a las inmobiliarias que cobran a los inquilinos"
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Rubén Sánchez: "Ryanair es la aerolínea más denunciada por los consumidores en FACUA en 2024"
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Rubén Sánchez: "Si el ministro Planas quisiera, es perfectamente posible instaurar un doble etiquetado en los alimentos"
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Rubén Sánchez: "El Gobierno ha permitido que suban ilegalmente los precios durante la rebaja del IVA"
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Rubén Sánchez: "Hay presiones de las aerolíneas a Bruselas para tumbar la multa por el recargo del equipaje de mano"
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Rubén Sánchez: "Noticia para quienes los compraron en octubre: los dulces de Navidad no suben de precio"
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Rubén Sánchez: "Pedimos la expropiación del uso de las viviendas vacías de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social"
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