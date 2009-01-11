FACUA informa

Boletín semanal número 11
11/01/2009

FACUA Cádiz se une a 30 organizaciones de la provincia contra el "genocidio" del pueblo palestino

Viajar en taxi en Sevilla es un 47,2% más caro las noches de los fines de semana que los días laborables

Entrevista con el portavoz de FACUA en el diario 'ABC de Sevilla'

FACUA denuncia a Euro 6000 y El Corte Inglés por prometer falsos descuentos del 10%

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos