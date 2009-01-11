FACUA informa
Boletín semanal número 11
11/01/2009
FACUA Cádiz se une a 30 organizaciones de la provincia contra el "genocidio" del pueblo palestino
Viajar en taxi en Sevilla es un 47,2% más caro las noches de los fines de semana que los días laborables
Entrevista con el portavoz de FACUA en el diario 'ABC de Sevilla'
FACUA denuncia a Euro 6000 y El Corte Inglés por prometer falsos descuentos del 10%
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