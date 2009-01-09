FACUA Cádiz se une a 30 organizaciones de la provincia contra el "genocidio" del pueblo palestino
Convocan una manifestación este domingo con el lema 'Paremos el Genocidio. Cádiz por la paz en Palestina'
FACUA.org
Cádiz-09/01/2009
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Una treintena de organizaciones de Cádiz, entre las que se encuentra la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA, han convocado conjuntamente una manifestación en la capital este domingo para mostrar su «horror e indignación ante la masacre