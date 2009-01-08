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Viajar en taxi en Sevilla es un 47,2% más caro las noches de los fines de semana que los días laborables

Las tarifas del taxi han subido en Sevilla un 5,1% en 2009, más del triple que el IPC del último año.

FACUA.org
Sevilla-08/01/2009
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Viajar en taxi en Sevilla en horario nocturno y festivos es un 22,1% más caro que hacerlo de día, pero en las noches de los fines de semana la diferencia aumenta hasta nada menos que el 47,2% por el suplemento de 1,99 euros aprobado por el Ayuntamiento.

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